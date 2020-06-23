Нидерланды расследуют незакрытие неба в зоне крушения МН-17

Власти Нидерландов решили расследовать, почему Киев не закрыл воздушное пространство над зоной военного конфликта на востоке Украины, где произошло крушение рейса МН-17, передает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Баудевейна ван Эйка.

По его словам, это расследование может занять от 4 месяцев до полугода. Если защите удастся доказать, что Киев не закрыл воздушное пространство с целью использовать гражданскую авиацию как живой щит, то «военный сценарий станет выглядеть более правдоподобным».

Кроме того, более реалистичным покажется версия катастрофы, согласно которой в зоне конфликта в тот день был военный самолет, который представлял опасность для сепаратистов, на которую и ответил радар ЗРК «Бук». То есть, как пояснил адвокат, выстрел в таком случае был самозащитой.

Малайзийский Boeing, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH-17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев.

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