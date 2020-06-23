Суд огласил приговор участнику хищений при строительстве резиденции Путина

Мосгорсуд приговорил к трем годам колонии общего режима и штрафу в полмиллиона рублей фигуранта дела о хищениях при строительстве президентской резиденции в Ново-Огарево Александра Родионова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Приговором Московского городского суда Родионов А.Н. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года», — заявили в суде.

Ранее Родионов признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Подробности по делу не разглашаются, так как оно рассматривалось в закрытом режиме под грифом «совершенно секретно».