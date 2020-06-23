В Петербурге обрушились перекрытия заброшенного дома, под ними могут быть дети

Перекрытия заброшенного дома рухнули в поселке Сергиево Санкт-Петербурга, под обломками здания могут находиться дети, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

На место прибыли подразделения МЧС, проводят разведку. Со слов очевидцев, незадолго до обрушения там бегали дети», — сказал собеседник агентства.

По его словам, точно установить факт нахождения или отсутствия под завалами детей пока не удается.

Экстренные службы проводят разведку.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Рабочий пострадал в результате обрушения перехода на предприятии под Иваново

— Жительница Майкопа стала жертвой рухнувшей автобусной остановки