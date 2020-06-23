В Петербурге обрушились перекрытия заброшенного дома, под ними могут быть дети
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Перекрытия заброшенного дома рухнули в поселке Сергиево Санкт-Петербурга, под обломками здания могут находиться дети, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
На место прибыли подразделения МЧС, проводят разведку. Со слов очевидцев, незадолго до обрушения там бегали дети», — сказал собеседник агентства.
По его словам, точно установить факт нахождения или отсутствия под завалами детей пока не удается.
Экстренные службы проводят разведку.
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