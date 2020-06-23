Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.

«Первое место в третьем по счету рейтинге ста лучших российских вузов впервые заняла Высшая школа экономики. Из ста баллов, максимально возможных по методологии рейтинга, вуз набрал 68,07», — пишет журнал.

Эксперты оценивали учебные заведения по трем критериям — «Качество образования», «Качество выпускников» и «Фактор Forbes».

Первый показатель давал в сумме 50 баллов из 100. В нем оценивалось наличие иностранных преподавателей, доля студентов из-за рубежа, зарплата сотрудников и т.д

Метрика «Качество выпускников», за которую можно было получить 30 баллов, формировалась на основе опроса крупных российских работодателей.

«Фактор Forbes», который давал в максимуме 20 баллов, определялся присутствием вуза в ведущих зарубежных рейтингах и присутствием среди студентов детей богатейших бизнесменов России.

Так, второе место в данном рейтинге занял МГУ им. Ломоносова (67,55 баллов), третье — Московский физико-технический институт (53,04 баллов).

Лучшим региональным вузом страны был признан екатеринбургский УрФУ им. Ельцина.