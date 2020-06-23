Землетрясение силой 5,9 баллов произошло в Индонезии

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9 баллов в районе индонезийского острова Сулавеси, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Геологической службы США.

Толчки были зафиксированы специалистами в 10.43 по мск, их эпицентр располагался на расстоянии 97 км к юго-востоку от города Горонтало с населением 170 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 102,3 км.

Информация о жертвах или разрушениях не поступала.

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