За сутки в РФ выявлено 7425 случаев коронавируса

Число случаев коронавируса в России за сутки увеличилось на 7425, сообщает Оперштаб.

Всего в стране зафиксировано 599 705 случаев COVID-19.

За сутки умерли 135 человек, за все время пандемии зафиксировано 8 359 летальных исходов.

За сутки полностью выздоровели 12 013 человек, всего были выписаны по выздоровлении 356 429 человек.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.