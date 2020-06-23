В Москве от коронавируса вылечились еще 2578 пациентов

В Москве за сутки от коронавируса излечились 2578 человек, всего с начала пандемии в столице выписаны более 139 тыс. пациентов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2578 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 139 248», — сообщила Ракова.

Она добавила, что всем вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы для лечения других заболевших.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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