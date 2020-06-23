Конкурс по скоростному выкапыванию могил перенесли из Приморья в Омск

Соревнование по скоростному выкапыванию могил состоится в августе 2020 года в Омске в рамках форума ритуальных агентств. Изначально конкурс должен был пройти во Владивостоке, но вместо это там состоится дрифт на катафалке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оргкомитет выставки «Некрополь».

По условиям конкурса, размеры ямы обязаны соответствовать заданным параметрам, а гроб должен войти в могилу с первого раза.

«Те, кто собирался проводить этот конкурс, — омская компания — перенесли его из Владивостока в Омск, когда (там) будет следующая ритуальная выставка. Конкурса во Владивостоке не будет. Дрифт на катафалке состоится», — заявил агентству один из организаторов конкурса.

Ранее СМИ сообщали, что региональный форум-выставка «НЕКРОПОЛЬ-ПРИМОРЬЕ 2020» должен был состояться в городе Артем Приморского края, однако информация об этом исчезла с сайта оргкомитета мероприятия.

Где именно пройдет дрифт на катафалке в Приморье, в настоящее время неизвестно.