Эксперт назвал причину длительного угасания пандемии коронавируса

Причиной длительного угасания пандемии коронавируса и появления новых вспышек инфекции становятся люди, которые не верят в реальность заражения и пренебрегают мерами социального дистанцирования. Об этом сообщил в интервью РИА «Новости» эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

«Скептики не носят маски и не соблюдают правил карантина и социальной дистанции. Как следствие скептичности эпидемия будет всегда иметь новые очаги заболевания», — сказал Тавадян.

По его словам, новые случаи заражения инфекцией будут выявляться еще очень долго.

Эксперт заметил, что плато заболевания из-за таких людей может продлиться более двух месяцев, пока не достигнет критической отметки, как в Москве, или пока не появится вакцина от коронавируса.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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