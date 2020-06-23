В МВД рассказали о работе системы по распознаванию лиц при масочном режиме

В МВД заявили, что ношение гражданами масок не сказывается на работе системы по распознаванию лиц, передает ТАСС.

Как следует из ответа пресс-службы столичного ГУ МВД, с момента введения в столице режима повышенной готовности жителей обязали носить маски, однако это не отразилось на результативности использования системы видеонаблюдения, которая предназначена для повышения уровня безопасности граждан (ГИС ЕЦХД).

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предупредила россиян, что масочный режим придется соблюдать даже осенью.