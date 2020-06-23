Эксперт заявил об отсутствии опасности заражения коронавирусом в открытых водоемах

Коронавирусом нельзя заразиться во время нахождения в открытых водоемах из-за воздействия солнечных лучей на воду. Об этом рассказал ТАСС эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Специалист уверяет, что на данный момент научно не доказано, что коронавирус способен распространяться из-за употребления воды.

«В открытых водоемах высокая инсоляция, а это для коронавируса губительно», — продолжил Лебедев.

Он напомнил, что инфекция передается в основном воздушно-капельным путем. Однако сохраняется опасность заражения бактериальной или паразитарной инфекцией в открытых водоемах.

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