Более 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах столицы отменили и задержали свыше 20 рейсов, гласят данные сервиса «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 00.30 мск, во Внуково отменили 14 рейсов.

Кроме того, в Домодедово отменили девять рейсов.

Сведений о задержках и отменах рейсов в Жуковском и Шереметьево нет.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В настоящее время в России выявлено 592 280 заболевших, 344,4 тыс. выздоровевших и 8 206 летальных случаев.

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