В Москве стартовал последний этап снятия введенных из-за COVID-19 мер

Во вторник, 23 июня, в Москве начался последний этап снятия ограничений, которые были введены из-за коронавируса.

В рамках третьего этапа предполагается открытие кафе, ресторанов, фитнес-клубов, физкультурно-оздоровительных комплексов и бассейнов. Кроме того, снимут ограничения с работы детских садов и библиотек, а также с элементов общественной инфраструктуры: лавочек, качелей и уличных тренажеров.

Однако москвичей по-прежнему обяжут носить маски и соблюдать дистанцию.

Ограничения в Москве снимались в три этапа. С 9 июня был отменен режим всеобщей самоизоляции, система пропусков и график прогулок. В настоящее время в России выявлено 592 280 заболевших, 344,4 тыс. выздоровевших и 8 206 летальных случаев.

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