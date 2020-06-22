В Москве за сутки от COVID-19 погибли 26 пациентов
Количество погибших в результате заражения коронавирусом в российской столице за сутки увеличилось на 26, с начала пандемии погибли 3643 пациента. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
По информации оперштаба, у этих пациентов был подтвержден диагноз пневмония, а также получен положительный результат тестов на новую коронавирусную инфекцию.
За последние сутки в столице врачи обнаружили коронавирус еще у 1068 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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