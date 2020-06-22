Издатель «Ведомостей» уходит с поста

Генеральный директор «Бизнес ньюс медиа», издатель газеты «Ведомости», Глеб Прозоров уходит со своего поста. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на самого гендиректора.

Свое решение Прозоров объяснил тем, что «пришло время», указано в сообщении агентства.

Ранее сообщалось, что сразу пять заместителей главного редактора «Ведомостей» решили покинуть газету из-за несогласия с решением совета директоров о назначении Андрея Шмарова главным редактором.

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