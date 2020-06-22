Житель Омской области украл из церкви мощи святых и спрятал в колодце

Полиция в Омской области задержала мужчину, который украл из сельского храма мощи нескольких святых и церковную утварь, после чего спрятал их в колодец. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Омской области.

По информации полиции, ранее судимый житель Оконешниковского района области ночью вилами разбил окно в храм Покрова пресвятой Богородицы, достал из раки мощи нескольких святых и забрал с алтаря утварь для проведения литургии.

После этого мужчина отнес украденное на территорию заброшенного дома, где погрузил его на дно колодца в специальную капсулу. Подозреваемого задержали на следующее утро, когда он поехал на автобусе в Омск.

Полиции пришлось откачивать воду из колодца, чтобы вернуть священнослужителям украденное. Мужчина взят под стражу, против него возбудили уголовное дело.

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