В США за сутки коронавирус подтвердился у 24 тысяч человек

В США за сутки коронавирус подтвердился у 24 тыс. человек, пишет университет Джонса Хопкинса.

Днем ранее показатель достигал 32 тыс.

За сутки умерли 250 пациентов с коронавирусом, вчера — 595 пациентов.

Всего в США коронавирусом заразились почти 2,3 млн, умерли около 120 тыс., выздоровели больше 622 тыс. человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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