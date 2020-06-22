Украина рассекретила документы о Чернобыльской аварии

Украина рассекретила архивные документы об аварии на Чернобыльской АЭС, пишет РИА «Новости».

Согласно новым данным, на станции происходили аварии и до апреля 1986 года, но об этом не сообщалось. За 10 лет, с 1971 по 1981 год, случились 29 аварийных остановок, восемь из них — по вине персонала.

Также среди документов есть запись телефонных переговоров в ночь на 26 апреля, первое сообщение о случившемся, данные о начале расследования и строительстве «саркофага».

Чернобыльская катастрофа произошла 26 апреля 1986 года в 1.23 ночи из-за аварии на четвертом реакторе. Это событие стало не только самой крупной аварией атомной энергетики в мире, но и крупнейшей технологической катастрофой XX века.

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