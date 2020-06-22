Соседка рассказала о россиянке, замуровавшей сына в бетон
В Астрахани соседка женщины, убившей и замуровавшей в бетон 12-летнего сына, рассказала о подозреваемой, сообщает «Пятый канал».
Соседка подтвердила, что женщина хотела заниматься политикой.
«В депутаты когда лезла, уж больно умной рекомендовала себя в газетке-то», — рассказала соседка.
Собеседница добавила, что находится в состоянии шока и не понимает, как возможно так поступить с сыном.
Ранее полиция обнаружила замурованное в бетоне тело 12-летнего мальчика. Труп находился под полом в доме старшего брата. Как выяснили следователи, мать убила ребенка гантелью во время ссоры и скрыла следы. Позже она с мужем обратилась в полицию и заявила о пропаже ребенка.
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