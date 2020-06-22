Синоптики обещают теплую погоду в Москве 22 июня

В Москве и области в понедельник, 22 июня, ожидается до +24°С. Об этом следует из данных Гидрометцентра.

По информации синоптиков, днем температура воздуха в столбике термометра будет колебаться от +22°C до +24°C, а ночью — от +11°C до +13°C.

В небе будет переменная облачность. Без осадков. Ветер будет 3-8 м/c.

Атмосферное давление днем составит 750 мм ртутного столба, а ночью — 749 мм.

Более подробный прогноз есть на странице погоды.