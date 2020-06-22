В Раде осудили акцию с флагом ЛГБТ над киевской «Родиной-матерью»

Депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин раскритиковал акцию KyivPride в Киеве, в рамках которой активисты этой организации записали на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества. Об этом он написал в своем Facebook.

Парламентарий выразил возмущение, что это произошло в канун 22 июня — Дня памяти и скорби.

«Сделать из символа Родины, потерявшей миллионы сыновей и дочерей, намек на несчастных женщин, от которых ждут поддержки девиантные дети, это не просто кощунство — это идиотизм», — написал Волошин.

По его мнению, «задеть людей больше было трудно».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Киеве установили флаг ЛГБТ на монумент «Родина-мать»