В Пекине за сутки выявили 14 новых случаев COVID-19

За последние сутки в Пекине выявили 14 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные медицинские власти.

Как сообщается, из этих 14 случаев девять являются активными, а пять — бессимптомными. При этом смертельных исходов не зарегистрировано.

Уточняется, что пять активных случаев были зарегистрированы в районе Фэнтай, где находится оптовый рынок «Синьфади», на котором ранее обнаружили вспышку коронавируса.

Всего в столице Китая после вспышки инфекции на рынке коронавирус был выявлен у 236 человек в десяти районах города.