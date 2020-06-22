В Киеве установили флаг ЛГБТ на монумент «Родина-мать»

Активисты KyivPride в Киеве провели акцию, в ходе которой они сняли ролик, на котором монумент «Родина-мать» была представлена с флагом ЛГБТ-сообщества. Видеозапись была опубликована в Facebook.

На кадрах можно увидеть, как коптер с этим флагом подлетает к памятнику и держится на такой высоте, что кажется, что радужный стяг повешен на меч статуи.

««Родина-мать» за равенство для всех! Великий флаг ЛГБТ+ сегодня по всему Киеву», — говорится в посте организации, к которому прикреплен ролик.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Украина хочет демонтировать герб СССР со статуи «Родина-мать»