Прокуратура инициировала проверку по факту утечки топлива в Якутии

Прокуратура Среднеколымского района Якутии проводит проверку по факту утечки дизельного топлива на электростанции в селе Аргахтах. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Отмечается, что во время проверки будет дана оценка «соблюдения законодательства об охране окружающей среды, обеспечения безопасности объектов электроэнергетики, законности действий (бездействий) должностных лиц».

Утечка случилась в воскресенье, 21 июня, в селе Аргахтах на дизельной электростанции АО «Сахаэнерго».

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