Прокуратура инициировала проверку по факту утечки топлива в Якутии
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Прокуратура Среднеколымского района Якутии проводит проверку по факту утечки дизельного топлива на электростанции в селе Аргахтах. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
Отмечается, что во время проверки будет дана оценка «соблюдения законодательства об охране окружающей среды, обеспечения безопасности объектов электроэнергетики, законности действий (бездействий) должностных лиц».
Утечка случилась в воскресенье, 21 июня, в селе Аргахтах на дизельной электростанции АО «Сахаэнерго».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Перекачка вытекшего топлива завершится в Якутии через 1,5 часа