Пушков счел «странным» появление коронавируса в Китае

Сенатор Алексей Пушков нашел странным появление новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Пекине. Об этом он написал в своем Twitter.

Он констатировал, что коронавирус нового типа снова был обнаружен на рынке. По словам сенатора, в этот раз летучие мыши и панголины ни при чем.

«Есть версия, что вирус завезен из Европы. Кем, как и почему был найден на досках для разделки лосося — загадка», — написал Пушков.

12 июня стало известно, что коронавирус нашли на крупнейшем оптовом рынке Пекина «Синьфади». Инфекция была обнаружена у нескольких владельцев торговых точек.