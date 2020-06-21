Землетрясение силой в 6,0 баллов произошло у берегов Исландии
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Землетрясение магнитудой 6,0 произошло вблизи побережья Исландии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информацию Геологической службы США.
По данным ведомства, очаг толчков располагался на глубине 10 км. Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 51 км от исландского города Сиглюфьордюр.
Информации о жертвах и разрушениях не поступала.
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