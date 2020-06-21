СК возбудил уголовное дело на мужчину, который затеял драку с ножом в Москве

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против мужчины, который во время уличной драки несколько раз ударил своего противника ножом. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Продолжается расследование уголовного дела в отношении мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — заявили в СК.

По данным следствия, 21 июня возле одного из магазинов на улице Чертановской между группой мужчин произошла драка из-за того, что прохожий заступился за незнакомую девушку. Один из участников потасовки несколько раз ударил его ножом.

Пострадавшего госпитализировали. Следователи устанавливают остальных участников инцидента.

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