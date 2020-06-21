ВОЗ: Коронавирусом в мире заразились более 8,7 млн человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 8,7 млн, суточный прирост составил 183 тыс. заболевших. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

Согласно статистике ВОЗ, с момента появления вируса им заразились 8 708 008 человек.

По данным организации, от инфекции за сутки погибли 4743 пациента. Общее число летальных исходов составило 461 715.

Наибольшее число зараженных зафиксировано в Северной и Южной Америке — более 4,2 млн случаев.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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