Подростки избили семью уличных музыкантов в Петербурге

Группа подростков избила супружескую пару уличных музыкантов в Санкт-Петербурге, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МВД России.

Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили мужа и жену с гематомами на лице, заявили в МВД. По словам потерпевших, их избила группа подростков, которым не понравился стиль исполняемой музыки.

В настоящее время мужчина и его беременная жена находятся на амбулаторном лечении, указано в сообщении.

В факту произошедшего возбуждено уголовное дела, оно поставлено на контроль в городской прокуратуре, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

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