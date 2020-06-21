Перекачка вытекшего топлива завершится в Якутии через 1,5 часа

Спасатели закончат перекачку дизельного топлива в резервные емкости на электростанции в Якутии, где произошла утечка, в течение полутора часов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании «Сахаэнерго».

«Через 1,5 часа завершим работу по перекачке дизельного топлива в находящуюся рядом резервную емкость. Ведется организация работ по рекультивации почвы», — сообщили в компании.

Утечка дизельного топлива на электростанции произошла вечером 21 июня в селе Аргахтах. Из резервуара вытекло на землю не менее пяти тонн нефтепродуктов.

Обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.

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