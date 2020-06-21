В Израиле за сутки коронавирусом заразились более 100 человек

Израильские медики за сутки выявили 101 случай заражения коронавирусом, общее число заболевших составило 20 734. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление минздрава страны.

По данным ведомства, за сутки в стране скончался еще один человек с подтвержденным коронавирусом. Всего с начала пандемии погибли 306 пациентов.

В настоящее время в больницах Израиля остаются 4743 человека, 40 из них находятся в тяжелом состоянии, а 28 подключены к аппаратам ИВЛ.

Излечились с начала вспышки заболевания 15 685 пациентов.

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