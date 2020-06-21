Кадыров заявил о переходе на третий этап снятия ограничений по коронавирусу

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил переход на третий этап смягчения карантинных мер в регионе с 22 июня. Об этом он заявил в эфире телеканала «Грозный».

«Пропускной режим отменяется, можно свободно передвигаться по республике, разрешено открыть торговые точки и общественные места, госслужащие начинают работать в штатном режиме», — сказал Кадыров.

По последним данным, в Чечне зафиксировано 1600 случаев заражения коронавирусом, погибли 20 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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