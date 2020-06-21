Карантин усиливают в Одессе

Власти Одессы приняли решение об усилении карантинных ограничений из-за эпидемиологической ситуации, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы городского совета.

Ограничения усилят с понедельника, 22 июня, указано в сообщении. В частности, в городе запретят работу учреждений детского отдыха, а также проведение мероприятий с участием более чем одного человека на 5 кв. м.

Кроме того, арендаторам пляжей и ресторанам следует обеспечить дистанцию между посетителями в 1,5 метра.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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