В Якутии на электростанции произошла утечка топлива
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Утечка дизельного топлива произошла на электростанции в селе Аргахтах в Республике Якутия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«В селе Аргахтах из емкости дизельной электростанции вытекает топливо. По оперативным данным, в настоящее время проводится перекачка дизельного топлива из поврежденной емкости в другие емкости», — заявили в МЧС.
По информации ведомства, специалисты перекачивают топливо в заготовленные емкости объемом 160 тонн и две по 25 тонн.
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