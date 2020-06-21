В Азербайджане зафиксирован наибольший суточный прирост новых случаев COVID-19

В Азербайджане медики за сутки зафиксировали 491 случай заражения коронавирусом, что стало новым рекордом прироста инфицированных с начала пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление оперативного штаба при кабмине республики.

По данным штаба, всего в стране зафиксировано 12 729 случаев коронавируса. За сутки погибли еще шесть человек, а с начала пандемии — 154.

Всего от инфекции в стране вылечились 6 799 человек, или 53,4% инфицированных. На лечении в больницах остаются 5 776 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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