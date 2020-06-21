В штате Нью-Йорк в результате стрельбы пострадали девять человек

Неизвестный ранил девять человек в американском городе Сиракьюс в штате Нью-Йорк, один пострадавший находится в критическом состоянии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на главу местной полиции Кентона Бакнера.

По словам Бакнера, в ночь с субботы на воскресенье в полицию города поступил звонок, в котором местный житель сообщил о краже автомобиля. Приехав на место, правоохранители обнаружили большую толпу людей, среди которых оказались девять человек с огнестрельными ранениями.

Одного из них медики увезли в больницу в критическом состоянии, за его жизнь борются врачи. Жизни остальных раненых ничего не угрожает.

Бакнер отметил, что полиция пока не обнаружила подозреваемого в стрельбе. Специалисты также пока не могут понять, что вызвало такое скопление людей в указанной точке.

Власти города потребовали как можно скорее расследовать инцидент.