В Москве мужчину ранили ножом в спину

В Москве в гостинице мужчину ранили ножом в спину, пишет РЕН.

По имеющейся информации, конфликт произошел между знакомыми в момент совместного распития алкоголя.

Пострадавший находится в больнице. Полиция задержала подозреваемого и выясняет все детали произошедшего.