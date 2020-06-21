Число бюджетных мест в вузах РФ увеличится более чем на 11 тысяч
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о распределении дополнительных бюджетных мест в вузах, сообщается на сайте кабмина.
Речь идет о более чем 11,4 тыс. дополнительных бюджетных мест.
Уточняется, что приоритет будет у учебных заведений в регионах.
Документ предусматривает, что при распределении данных мест будет учитываться рейтинг университетов, сформированный по итогам ранее проведенного Минобрнауки конкурса.
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