Число бюджетных мест в вузах РФ увеличится более чем на 11 тысяч

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о распределении дополнительных бюджетных мест в вузах, сообщается на сайте кабмина.

Речь идет о более чем 11,4 тыс. дополнительных бюджетных мест.

Уточняется, что приоритет будет у учебных заведений в регионах.

Документ предусматривает, что при распределении данных мест будет учитываться рейтинг университетов, сформированный по итогам ранее проведенного Минобрнауки конкурса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Гранит науки: как вузы последовали совету не повышать цены

— В российских вузах начали работу приемные комиссии