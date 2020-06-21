На Украине из-за непогоды без света остались почти 90 поселений

На Украине из-за непогоды без света остались 89 поселений в пяти областях, пишет Госслужба страны по чрезвычайным ситуациям.

«В результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 89 населенных пунктов в пяти областях», — говорится в сообщении.

Сообщается что в Житомирской области без света остались 30, в Донецкой — 27, в Черниговской — 18, в Сумской и Черновицкой по семь поселений. На местах работают бригады облэнерго.

Также из-за ливня и ветра оказались подтоплены 23 подвала, 13 колодцев, 11 домов и один гараж. Непогода также повредила две крыши.

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