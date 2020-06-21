Британская полиция расследует резню в Рединге
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Полиция заявила о росте числа пострадавших при резне в парке в британском Рединге. Об этом сообщает Daily Telegraph.
Так, в результате резни в парке Форбери Гарденс пострадали три человека.
Кроме того, полицейское управление по региону долины реки Темзы подтвердило данные о гибели трех человек после нападения неизвестного с применением холодного оружия.
Правоохранительные органы инициировали расследование по данному факту.
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