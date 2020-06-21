Трое погибли в результате резни в парке британского Рединга

В британском городе Рединг неизвестный напал с ножом на прохожих. Об этом сообщает Daily Telegraph со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в парке Форбери гарденс.

По словам собеседника, в результате нападения с применение холодного оружия погибли три человека.

Кроме того, ранения получили еще двое, которые находятся в тяжелом состоянии.

На месте работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов.