Трое погибли в результате резни в парке британского Рединга
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В британском городе Рединг неизвестный напал с ножом на прохожих. Об этом сообщает Daily Telegraph со ссылкой на источник.
Инцидент произошел в парке Форбери гарденс.
По словам собеседника, в результате нападения с применение холодного оружия погибли три человека.
Кроме того, ранения получили еще двое, которые находятся в тяжелом состоянии.
На месте работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов.