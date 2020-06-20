Эрдоган заявил, что Турция «потеряла позиции» в борьбе с COVID-19
Турция «потеряла позиции» в борьбе в распространением новой коронавирусной инфекцией, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на телевизионное обращение главы государства.
«Статистика за последние дни показывает, что мы потеряли свои позиции в борьбе с эпидемией», – заявил президент.
При этом Эрдоган подчеркнул, что соблюдение правил гигиены и дистанцирования позволит исключить коронавирус из турецкой повестки дня.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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