В РПЦ осудили снос памятников работорговцам в США

Снос памятников американским историческим деятелям, связанным с работорговлей, является попыткой переписать историю, считает глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион. Об этом сообщает «Интерфакс».

Людям не следует переносить современные стандарты на прошлое, считает священник. По его словам, выдающимся деятелям прошлого нужно отдавать дань исходя из тех стандартов, которые существовали в их время.

Снос памятников историческим деятелям в США начался на фоне протестов против расизма после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании.

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