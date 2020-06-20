Во Владикавказе установят памятник борющимся с COVID-19 медикам

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров сообщил, что принял решение об установке во Владикавказе памятника медицинским работникам, борющимся с коронавирусом нового типа. Об этом он написал в своем Instagram.

Глава региона уведомил, что на месте будущего монумента 20 июня уже был заложен камень.

«Он станет знаком признательности нашим самоотверженным, преданным профессии докторам, остающимся верными клятве Гиппократа в любых обстоятельствах», — написал Битаров.

По последним данным, в Северной Осетии выявлено 3768 случаев COVID-19, 3312 человек вылечились, 66 умерли.

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