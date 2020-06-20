В США решили прекратить испытания гидроксихлорохина для борьбы с COVID-19

Национальные институты здравоохранения США решили не продолжать испытания противомалярийного гидроксихлорохина в качестве препарата для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Согласно документу, клинические испытания данного лекарства были остановлены с целью оценить его безопасность и эффективность при лечении взрослых с коронавирусом нового типа.

Как отмечает ведомство, гидроксихлорохин не несет вреда для организма, но при этом «крайне маловероятно, что он принесет пользу госпитализированным пациентам с COVID-19».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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