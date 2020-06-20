Монастырь в Перми закрыли из-за вспышки коронавируса

Богоявленский мужской монастырь в Перми был закрыт из-за выявленных случаев коронавируса нового типа. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице обители во «ВКонтакте».

«В монастыре выявили инфицированных COVID-19», — указано в сообщении.

Отмечается, что монастырь будет временно закрыт для посещения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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