Монастырь в Перми закрыли из-за вспышки коронавируса
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Богоявленский мужской монастырь в Перми был закрыт из-за выявленных случаев коронавируса нового типа. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице обители во «ВКонтакте».
«В монастыре выявили инфицированных COVID-19», — указано в сообщении.
Отмечается, что монастырь будет временно закрыт для посещения.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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