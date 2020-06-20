Синоптики сообщили о наступлении заморозков в ряде регионов России
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ночь на воскресенье, 21 июня, в некоторых российских регионах ожидаются заморозки, передает ТАСС.
По его словам, речь идет об Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской областях, а также о Пермском крае.
Как рассказал синоптик, в указанных регионах температура может опуститься до -2°C.
«Разгар лета. Это такой нечасто встречающийся процесс», — отметил Вильфанд.
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