В Уфе нашли тела детей, пропавших осенью прошлого года

В Уфе в реке нашли тела двух детей, пропавших осенью прошлого года, пишет следственный комитет.

«На территории Демского района обнаружены и извлечены из воды сотрудниками регионального МЧС тела двух неустановленных мальчиков», — говорится в сообщении.

После было установлено, что это были 5-летний и 8-летний мальчики, пропавшие в октябре 2019 года. Следователи назначали дополнительные экспертизы.

Сообщается, что дети исчезли вместе с 37-летним отцом Артемом Мазовым, который поссорился с женой и матерью мальчиков. На второй день поисков в лесу нашли машину, на котором уехал Мазов и сыновья. Следствие не исключает, что отец мог утопить детей. Полиция продолжает разыскивать мужчину.

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