На Украине зафиксирован 841 новый случай коронавируса

За минувшие сутки на Украине выявили свыше 800 новых заразившихся коронавирусной инфекцией, гласят сведения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Также за 24 часа выздоровели 373 пациента и девять человек умерли.

Днем ранее сообщалось о рекордном количестве заболевших — 921.

Всего на Украине зафиксировано 38 825 человек с COVID-19. Из них вылечились свыше 16 тыс. пациентов, а скончалась почти тысяча человек.

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