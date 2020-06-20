На Украине зафиксирован 841 новый случай коронавируса
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За минувшие сутки на Украине выявили свыше 800 новых заразившихся коронавирусной инфекцией, гласят сведения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Также за 24 часа выздоровели 373 пациента и девять человек умерли.
Днем ранее сообщалось о рекордном количестве заболевших — 921.
Всего на Украине зафиксировано 38 825 человек с COVID-19. Из них вылечились свыше 16 тыс. пациентов, а скончалась почти тысяча человек.
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