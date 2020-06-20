В Канаде за сутки выявили более 400 новых случаев заражения коронавирусом

В Канаде за последние 24 часа число заразившихся коронавирусом увеличилось до 100 629 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление минздрава страны.

Суточный прирост 19 июня, по данным ведомства, составил 367 новых случаев.

По данным минздрава, 90% всех летальных исходов от инфекции в Канаде зафиксировано у жителей старше 60 лет. Всего с начала пандемии в стране погибли 8 346 пациентов.

С момента обнаружения первого заболевшего от коронавируса вылечились уже более 63 тыс. человек. Первый случай заражения инфекцией в стране был зафиксирован 15 января.

Власти страны охватили тестированием более 2,3 млн жителей.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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